Israelense criador do Waze virá ao Brasil promover novo livro

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Uri Levine, cofundador do Waze e Moovit, chega ao Brasil entre 26 de junho e 4 de julho para lançar seu novo livro, “O Simples Vence”. A obra explora como simplicidade e adaptação são cruciais para o sucesso nos negócios. Ele também cumprirá agenda de reuniões e participará de eventos de inovação e liderança. Conheça suas estratégias!

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O empreendedor e economista Uri Levine vai desembarcar em terras brasileiras ainda neste mês. Entre os dias 26 de junho e 04 de julho, o responsável pelo famoso aplicativo para navegação Waze cumprirá uma agenda de compromissos que vai se dividir em reuniões de negócios e no lançamento de um novo livro, “O Simples Vence”, publicado pela Citadel Editora.

A nova obra do israelense foca em dois elementos que ele avalia como fundamentais para alcançar o sucesso nos negócios: a simplicidade e a capacidade de adaptação frente às adversidades.

Formado em Economia pela Universidade de Tel Aviv, Levine reflete neste segundo livro (sucessor de “Apaixone-se pelo problema, não pela solução”) sobre a própria trajetória como empreendedor e demonstra que seu método de priorizar as necessidades reais dos usuários foi determinante para que ele pudesse conquistar resultados satisfatórios ao longo da carreira.

O autor defende que a opção pelo simples evita o gasto desnecessário de tempo e recursos com tecnologias complexas. O foco nas “dores de mercado” seria, portanto, a chave para o êxito duradouro dos empreendimentos.

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Além de criar o sistema de navegação Waze, que foi comprado pelo Google dos Estados Unidos, Levine também participou da venda bilionária do Moovit, um dos apps de mobilidade urbana e transporte público mais utilizados do mundo, e ainda tem no currículo a participação no desenvolvimento de outras empresas, entre elas FairFly, Pontera, Refundit e SeeTree. Atualmente, o economista desempenha papel de liderança em um fundo que fomenta a criação de novas startups e negócios.

Durante a passagem pelo Brasil, o renomado empreendedor israelense deve participar ainda de eventos voltados ao ecossistema de inovação, debatendo sobre liderança corporativa e estratégias de mercado.

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Para os interessados em adquirir a nova publicação, a pré-venda de “O Simples Vence” já está disponível nas plataformas digitais do país.