Israel vai intensificar ataques a Gaza a partir desse sábado, diz militar

Atualizado em 21 out 2023, 18h50 - Publicado em 21 out 2023, 17h03

Por Redação Atualizado em 21 out 2023, 18h50 - Publicado em 21 out 2023, 17h03

As tropas de Israel pretendem intensificar os ataques à Faixa de Gaza a partir deste sábado, 21. “Aprofundaremos os nossos ataques para minimizar os perigos para as nossas forças nas próximas fases da guerra. Vamos aumentar os ataques a partir de hoje”, respondeu o contra-almirante israelense Daniel Hagari ao ser questionado por repórteres sobre a possibilidade de uma invasão por terra do território palestino.

Hagari reforçou o pedido para que residentes de Gaza se dirijam para o sul da faixa por questão de segurança. Gaza está sob um bloqueio total há duas semanas, desde o ataque surpresa do Hamas a Israel no dia 7 de outubro. Nesse sábado, a fronteira entre o Egito e Gaza foi aberta pela primeira vez nesse período para permitir a entrada de suprimentos e ajuda humanitária aos palestinos.

Segundo a atualização mais recente do Ministério da Saúde palestino, já são pelo menos 4.000 mortos e cerca de 14.000 feridos na Faixa de Gaza desde o início do conflito, entre eles 1.500 crianças. De acordo com a pasta, sete hospitais já foram desativados por impossibilidade de funcionamento e 37 médicos foram abatidos desde o início da guerra. No lado israelense, os números dão conta de 1.403 mortos, 5.000 feridos e em torno de 200 reféns mantidos pelo Hamas.

Ao longo desse sábado, marchas em apoio aos palestinos aconteceram em diversos países, entre eles Reino Unido, Austrália e Irlanda. Na Cúpula da Paz, que começou hoje no Egito, o secretário geral da ONU pediu um cessar-fogo em Gaza e líderes de vários países apelaram pelo fim de ataques a civis na região. O Reino Unido defendeu o direito de defesa israelense, mas destacou que as tropas devem trabalhar para minimizar o sofrimento de civis e agir conforme as leis internacionais.

Continua após a publicidade