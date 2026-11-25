Lina e Raimundo trocam declarações de amor. Cesário disfarça quando Aluísio lhe questiona sobre Celestina. Delfina lamenta o fato de Cesário não aceitar se separar de Ismália para ficar com ela. Lucijane e Águeda simpatizam uma com a outra. Jacinta e Cosminha se enfrentam na delegacia. Rosenda se muda para a pensão de Celestina. Damaso confronta Raimundo e Lina ao encontrar os dois juntos. Brícia repreende Damaso. Gofredo pede que Biró vigie Jacinta. Ismália dá falta da maçã envenenada e se preocupa com Alice. Raimundo pede Lina em casamento. Ismália envenena Cleópatra. Celestina revela a Cesário que Rosenda está em sua pensão.