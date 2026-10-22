Isabel Teixeira, de ‘Quem Ama Cuida’, retira mamas após diagnóstico de condição hereditária

Interprete de Pilar em Quem Ama Cuida, a atriz Isabel Teixeira revelou ter sido submetida a uma cirurgia para retirar as mamas depois de descobrir uma condição genética hereditária que aumenta a predisposição ao câncer. Aos 52 anos de idade, a artista não apresenta sintomas da doença, mas descobriu ser portadora da Síndrome de Li-Fraumeni após investigar o histórico de câncer na família.

“Num primeiro momento, eu fiquei sem chão”, disse Isabel ao recordar o resultado do exame. Após o diagnóstico, ela fez uma série de mudanças na rotina, passando a manter uma vida mais saudável e com atividades físicas regulares. A atriz também investigou seus descendentes, descobrindo que a filha também era portadora de Li-Fraumeni.

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