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Cultura

Iron Maiden revisita clássicos da carreira em show de cinquenta anos em São Paulo

Banda britânica faz passagem pelo Brasil com músicas dos primeiros nove discos na turnê 'Run For Your Lives'

Por Lucas Almeida 28 out 2026, 10h27 | Atualizado em 28 out 2026, 10h59
Vocalista Bruce Dickinson, de jaqueta preta e calça cinza, canta com microfone em palco iluminado. Ao fundo, projeção do mascote Eddie e cenário de rua com grafites. À direita, baixista Steve Harris, de regata preta, toca baixo branco.
Iron Maiden (Reprodução/Divulgação)
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Iron Maiden revisita clássicos da carreira em show de cinquenta anos em São Paulo Priorize VEJA no Google

“Vamos nos divertir hoje, e vai ser longo, porque esperamos cinquenta anos por este momento.” Foi assim que Bruce Dickinson saudou os fãs do Iron Maiden, na noite de terça-feira, 27, no Nubank Parque, em São Paulo. O show foi a data extra aberta depois que os ingressos para domingo, 25, se esgotaram em poucas horas.

A turnê Run For Your Lives celebra o meio século da banda fundada pelo baixista Steve Harris em 1975. O repertório se limita aos nove primeiros álbuns, do disco de estreia, de 1980, a Fear of the Dark, de 1992. Fica de fora apenas o No Prayer for the Dying, de 1990. Antes de Infinite Dreams, Dickinson apresentou a canção: “Alguns de vocês nunca ouviram essa música ao vivo. É sobre sonhos, e todos devem sonhar. Espero que seus sonhos sejam todos infinitos.”

Apesar de o repertório se concentrar nas décadas passadas, houve inovação. A produção trocou os cenários pintados, marca histórica da banda, por um telão gigante, e as animações não decepcionaram. Em Hallowed Be Thy Name, uma versão digital de Dickinson tenta escapar da morte e acaba enforcada. Logo depois, o vocalista surge no palco com a corda no pescoço.

Houve espaço para humor. “Eles encheram minha garrafa de cachaça com água na última noite. A pessoa que fez isso foi demitida”, brincou o vocalista, antes de dar goles em um cantil. Sem deixar claro se bebia álcool, gritou para alguém nos bastidores: “Você está demitido”.

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Antes do bis, Dickinson anunciou que a banda voltaria logo. “Em uns quinze anos, talvez”, brincou. Em seguida, retornou ao palco para Aces High, Fear of the Dark e Wasted Years, cantadas em coro pelo público.

Esta também é a primeira passagem pelo Brasil do baterista Simon Dawson, que substituiu Nicko McBrain. O novato deu conta do recado, mas o protagonismo fica com o trio de guitarristas formado por Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers. A banda se apresenta nesta quarta-feira, 28, na Arena da Baixada, em Curitiba, e encerra a etapa sul-americana no dia 31, em Santiago.

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TAGS:
Heavy Metal
Iron Maiden
O Som e a Fúria
Rock
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