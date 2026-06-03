Ralf Schumacher, 50, irmão de Michael Schumacher, oficializou sua união com o empresário e relações-públicas Etienne Bousquet-Cassagne, 36, em uma cerimônia em Saint-Tropez, na França. O ex-piloto de Fórmula 1 casou com o parceiro 14 anos mais jovem poucos meses após anunciar o noivado. Eles celebraram o momento com champanhe em uma lancha e um festão com direito a bolo gigante. Michael não aparece nos registros do casamento do irmão. Ele vive recluso em sua mansão na Suíça desde que sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes Franceses, em 2013. Ralf e Etienne estão juntos desde julho de 2024 e o casal anunciou o noivado em fevereiro desde ano.

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