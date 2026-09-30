Irmão de Bruno Gagliasso explica como foi encontro com ator em velório do pai

Thiago Gagliasso, 37 anos, contou como foi o encontro com o irmão, Bruno Gagliasso, 44, durante o velório de Paulo César Marques, pai do ator, realizado na terça-feira, 29, em Botafogo, na zona sul do Rio. Segundo Thiago, os dois conseguiram se abraçar longe dos holofotes. Nas redes sociais, ele explicou que preferiu esperar o momento adequado para comparecer à cerimônia, já que havia imprensa no local.

“Fico muito feliz por estar ali nesse momento difícil para toda a família, poder estar ali dando força, poder fazer minha oração de despedida para o Tio Paulo, que eu pude fazer em paz, sem nenhum holofote”, afirmou. Segundo o próprio Thiago, Paulo César, que morreu aos 79 anos, teve um papel importante em sua infância, sendo considerado por ele como um “segundo pai”.

Os irmãos, que são filhos da mesma mãe, Lúcia Gagliasso, estão afastados há cerca de oito anos e já protagonizaram conflitos públicos, inclusive por divergências políticas. Ao falar sobre o encontro no velório, Thiago afirmou que acredita que Paulo César gostaria de ver os dois irmãos em paz. “Tenho certeza que, lá de cima, ele viu essa cena e está muito feliz com isso, porque, com certeza, ele torcia muito pelo fim da briga”, comentou.

Bruno esteve no velório acompanhado da mulher, Giovanna Ewbank. Nas redes sociais, o ator também prestou homenagem ao pai: “Você está em mim! Te amo, obrigado, pai”.

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