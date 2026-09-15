Irmão de Billie Eilish, Finneas cancela shows no Brasil em boicote a Ed Sheeran

Finneas, irmão de Billie Eilish, cancelou os shows em São Paulo, previstos para dezembro. O cantor seria atração de abertura de Ed Sheeran e decidiu sair da turnê, depois que Macklemore foi demitido das apresentações do britânico nos Estados Unidos por ter feito discursos pró-Palestina. Sheeran perdeu todos os artistas de abertura da turnê, que também incluíam Lukas Graham, Aaron Rowe e o grupo Beoga.

“Artistas não podem ser silenciados quando falam sobre os oprimidos. Eu decidi me afastar das minhas futuras datas de turnê com Ed Sheeran. Apoio a Palestina e o seu povo”, escreveu Finneas nas redes sociais.

Ed Sheeran tem dois shows no Brasil, marcados para 5 e 6 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo. Os ingressos para a primeira data estão esgotados. Para a segunda, ainda há opções para pagantes de inteira ou meia entrada para idosos.

O cantor de Shape of You chegou a divulgar um comunicado, nesta terça-feira, 15, afirmando que não teve culpa sobre os acontecimentos. “A decisão de tirar Macklemore da turnê foi do promotor, não minha”, afirmou Sheeran, que preferiu manter a própria opinião privada sobre o conflito. “Eu jamais decepcionaria os fãs que fizeram planos, nem abandonaria a equipe de produção e os outros artistas e músicos de apoio que dependem de mim para trabalhar e ganhar a vida.”

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Entenda a demissão de Macklemore

O rapper, que é amigo de longa data de Sheeran, estava escalado para abrir oito das dez apresentações que ainda faltavam na etapa americana da Loop Tour, que será retomada em 19 de setembro, na Filadélfia. A decisão veio após um discurso em defesa do povo palestino feito durante um show no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 4 de setembro.

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Durante a apresentação, Macklemore declarou apoio à criação de uma Palestina livre e disse que queria que palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada soubessem que não haviam sido esquecidos. Em seguida, interpretou “Hind’s Hall”, música lançada em meio aos protestos pró-Palestina que ocorreram na Universidade Columbia, em Nova York, enquanto imagens da destruição em Gaza eram exibidas nos telões.

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Após ser cortado da turnê, Macklemore afirmou que a decisão ocorreu por pressão de proprietários de estádios. Segundo o rapper, Robert Kraft, dono do Gillette Stadium, teria comunicado a Sheeran que não permitiria sua apresentação no local e articulado uma reação semelhante entre outros empresários. Macklemore também criticou o que considera uma postura excessivamente apolítica de Ed Sheeran diante da guerra.