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Cultura

“Irmão”: Claudia Leitte e outros artistas lamentam a morte de Netinho

Cantor morreu aos 60 anos, devido a complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h16
O cantor Netinho, ex-integrante da Banda Beijo
O cantor Netinho, ex-integrante da Banda Beijo (Ary Diesendruck/VEJA)
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“Irmão”: Claudia Leitte e outros artistas lamentam a morte de Netinho Priorize VEJA no Google

A morte do cantor Netinho, fenômeno do axé music no Brasil, nesta terça-feira, 13, gerou grande comoção entre artistas e fãs do baiano. Nas redes sociais, famosos e colegas de profissão lamentaram a perda do cantor, vítima de um câncer do sistema linfático, aos 60 anos.

Consagrado por sucessos como Milla, Beijo na Boca e Capricho dos Deuses, o artista foi homenageado por Claudia Leitte no Instagram. “Descanse em paz, meu irmão!”, escreveu a cantora na legenda do post com uma foto antiga dos dois. A empresária Andrea Sorvetão também expressou seus sentimentos e em um comentário deixado no perfil oficial de Netinho. “Aaahhh! Grande guerreiro!!! Sua alegria e força ficaram”, escreveu.

A cantora Sarajane, voz do sucesso A Roda, lamentou o ocorrido nas redes: “Deus abençoe o seu regresso, vc foi um grande guerreiro, a música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina. Meus pêsames à família biológica, a nós artistas”, disse. O humorista Carioca também deixou um recado: “Meus sentimentos.. Grande artista! Que Deus o guarde em um otimo lugar”.

A Prefeitura de Salvador lamentou a morte do artista e reforçou sua importância para o carnaval na capital baiana. “Hoje o carnaval e Salvador se despedem de um dos seus ícones, um artista que ajudou a escrever a história da nossa maior festa de rua do mundo. Netinho marcou gerações com sua voz, sua energia, fazendo valer sua presença por tantos carnavais”, diz a publicação.

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