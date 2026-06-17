Irene confronta Walmir: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 17
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 132 – quarta-feira, 17
Ronei aceita fazer a gravação da música de Agrado e João Raul usando estúdios diferentes para os dois. Zuzu incentiva Janete a abrir seu coração para Alaorzinho. Eva, Cinara e Esteban comemoram a presidência de Zilá no Grupo Amaral. João Raul sofre ao pensar em quando conheceu Agrado. Irene confronta Walmir sobre o dinheiro furtado de sua loja. Agrado afirma que está disposta a deixar Bom Retorno com Leandro.