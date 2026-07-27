Intérprete de Beiçola, Marcos Oliveira achou que internação seria o ‘fim da linha’

Conhecido por interpretar o cômico Beiçola em A Grande Família, o ator Marcos Oliveira, de 69 anos, falou recentemente sobre sua última internação e relembrou o período em que passou 20 dias hospitalizado.Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, o ator revelou que chegou a sentir que “era o fim da linha” para ele.

Na ocasião, o artista precisou passar por um procedimento cirúrgico para retirar um abscesso, causado por uma infecção no períneo, região localizada na pelve, entre as coxas. “Não senti medo, mas senti que era o fim da linha […] A vida tem que ser na alegria, não dá para viver no rancor. Estamos na luta. Tem gente que desiste, mas eu não desisto”, disse o ator, que passou dias na UTI por conta de complicações.

Com uma carreira longeva na TV, o veterano tem no currículo novelas como Vale Tudo (1988), O Rei do Gado (1996) e A Viagem (1994), além da comédia familiar que eternizou o pasteleiro beiçola na teledramaturgia brasileira.

Bem-humorado, Marcos ele contou no programa dominical que seu primeiro desejo após a internação foi “comer yakissoba com salmão grelhado”, o que foi providenciado pelos amigos no último sábado, 24.

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