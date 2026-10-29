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Cultura

Internautas apontam postagem de William Bonner como indireta a Flávio Bolsonaro

Jornalista compartilhou foto enigmática em seu Instagram pouco tempo após a repercussão da carta do senador, que se autointitulou presidente eleito

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 11h18 | Atualizado em 29 out 2026, 11h47
William Bonner
William Bonner (Sergio Zalis/TV Globo)
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Internautas apontam postagem de William Bonner como indireta a Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O apresentador William Bonner publicou uma foto um tanto enigmática em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 28, o que chamou a atenção de internautas sobre uma possível indireta ao senador Flávio Bolsonaro (PL). Na legenda do post, com uma imagem que mostra apenas o próprio olho, o jornalista escreveu: “E você aí achando que tinha visto de tudo nessa vida…”.

A publicação aconteceu poucas horas após o candidato à presidência, derrotado nas urnas neste domingo, 25, ter escrito uma carta em que se autodeclarava o verdadeiro presidente eleito do Brasil. Nas redes sociais, usuários apontaram a postagem de Bonner como um possível deboche ao posicionamento de Flávio Bolsonaro.

“Eu me declaro apresentador do jornal Nacional”, brincou um perfil nos comentários. “Bonner, não é fácil né, ainda bem que você não tá mais na bancada do Jornal Nacional, imagina dar essa notícia sem rir?”, escreveu outra internauta. O jornalista se despediu da bancada do JN em 31 de outubro de 2025, há cerca de um ano.

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A reação pública diz respeito à minuta escrita pela equipe de Flávio e dirigida ao povo brasileiro nesta quarta-feira, 28. Na carta, o parlamentar afirma que o resultado da disputa presidencial se trata de uma “fraude eleitoral” e classifica a atuação do ex-advogado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “ilegítima e ilegal”, apesar da diferença entre os candidatos ter sido superior a 4 milhões de votos, que elegeram o petista pela quarta vez.

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