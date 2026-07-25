Instituto Motiva pretende investir 1 bilhão em impacto social até 2035, afirma presidente

A Casa Flip + Motiva voltou a abrir as portas durante a 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, com uma programação que vai além da literatura. Em seu terceiro ano de funcionamento, o espaço reúne debates sobre temas sensíveis à atualidade, como inteligência artificial, mudanças climáticas e ancestralidade. Em conversa coim a coluna GENTE, a presidente do Instituto Motiva, Renata Ruggiero, falou sobre a proposta da iniciativa.

“Buscamos diversificar os debates, trazendo nomes conceituados da literatura, mas também especialistas em outras temáticas para discutir a sociedade. Além disso, oferecemos uma série de oficinas diariamente e uma apresentação musical ao final de cada dia, dando visibilidade a talentos jovens que estão se formando”, disse.

De acordo com Renata, a Motiva tem o objetivo de investir 1 bilhão de reais em projetos e iniciativas culturais até 2035. “Isso reflete o nosso olhar de compromisso de longo prazo com o desenvolvimento territorial e a questão de entender essa relação com o território do qual fazemos parte”, completou.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade

Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip