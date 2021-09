Instagram de Britney é apagado após cantora dizer que espera por liberdade

O perfil de Britney Spears no Instagram foi excluído nesta terça-feira, 14, após a cantora compartilhar uma mensagem agradecendo os fãs pelo movimento #FreeBritney e dizer que está esperando por sua liberdade. O sumiço ocorre dois dias depois da artista usar a rede social para anunciar o seu noivado e uma semana após o pai, Jamie Spears, entrar com uma petição para encerrar a tutela a que a americana é submetida desde 2008.

Na última publicação na rede, reproduzida pelo site da revista Variety, Britney compartilhou um artigo intitulado “Inspirando a educação com o coração”, acompanhado de uma mensagem reflexiva. “Cresci em um mundo onde basicamente quase tudo que eu fazia era controlado por outra pessoa… Espero que esta mensagem encontre aqueles que foram confundidos ou manipuladas pelo sistema”, escreveu na legenda. “Não… você não está sozinho e não… você não está louco. As pessoas precisam ouvir isso antes que seja muito tarde. Esperei 13 anos — e sigo esperando — pela minha liberdade”, complementou.

Britney também agradeceu aos fãs pela campanha #FreeBritney, que deu visibilidade à sua batalha para encerrar a tutela. Não se sabe ainda se o ato de apagar as redes foi uma decisão da cantora ou de terceiros. Nas redes sociais, os fãs demonstraram preocupação, já que era por meio do Instagram que ela costumava manter o público atualizado sobre a sua situação. Não é raro, no entanto, que celebridades excluam as redes sociais temporariamente para sinalizar novos anúncios ou simplesmente para um detox. Procurados pela Variety, os representantes da cantora não comentaram o assunto.