Inspirada em série vencedora do Emmy, ‘Bluey – Diversão em Família’ retorna aos palcos

Inspirado na premiada animação infantil australiana, a peça Bluey – Diversão em Família retornou ao Rio de Janeiro para uma curta temporada. A produção apresenta a história da incansável cachorrinha Bluey, que vive um divertido cotidiano familiar ao lado de sua mãe, seu pai e irmãzinha, Bingo. O espetáculo reúne 14 atores e bailarinos, em evento pensado para toda a família.

Montado especialmente para o público da América Latina, a peça explora cada cômodo da casa da protagonista, Bluey, em uma reimaginação que busca manter o espírito da obra original, vencedora do Emmy Internacional de melhor programa infantil animado em 2025. O cuidado no processo com a adaptação é tamanho a ponto de utilizar músicas da série e as vozes dos dubladores oficiais brasileiros do desenho.

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“A realização de Bluey representa um passo importante para o entretenimento familiar no teatro brasileiro”, explica Gustavo Nunes, diretor da Turbilhão de Ideias, produtora responsável pela obra. Ele explica que o processo de exibição só foi possível graças a uma parceira com a Ludo Studio, criadora da série, a BBC Studios e a Lotus Global. “Essa união de marcas globais com a excelência da produção local traz a magia de uma das séries infantis mais queridas do mundo para os palcos do país”, pontua.

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De classificação livre, a peça ficará em exibição no Teatro Multiplan VillageMall, entre os dias 7 e 22 de novembro. Crianças de até 2 anos não pagam ingresso, desde que fiquem no colo dos pais durante a apresentação. Os ingressos para as sessões variam entre R$ 25 e R$ 240, com os shows acontecendo aos sábados e domingos, às 11h e 15h. As vendas ocorrem na bilheteria do teatro ou pelo site da Sympla.