Inspirada em posto de gasolina, mansão de Silvio Santos vale milhões em SP
Construção no litoral paulista foi adquirida pelo apresentador em 1970
Silvio Santos (1930–2024) era proprietário de uma mansão no Jardim Virgínia, no Guarujá, litoral de São Paulo, que sai do óbvio. O imóvel de alto padrão se consolidou como símbolo da cidade, destacando-se pelas linhas retas, vidros amplos e arquitetura modernista em frente à Praia da Enseada.
Construída nos anos 1950 pela família Matarazzo e inspirada em um posto de combustíveis da Alemanha, a casa foi adquirida nos anos 1970 por Silvio – e permanece até hoje na família Abravanel.
Especialistas estimam que mansões na região alcancem valores entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões. O valor da casa é alto, porque tem “história”: pertenceu a uma das maiores personalidades da televisão brasileira. Esse histórico traz prestígio e desperta curiosidade a possíveis comprados.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
Projetada nos anos 1950 para Eduardo A. Matarazzo, a residência tem design inspirado em um posto de gasolina da Alemanha. Uma arquitetura modernista e futurista para a época. O desenho arquitetônico é atribuído a Toyo Ito, nascido na Coreia do Sul e de nacionalidade japonesa.