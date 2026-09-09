Insetos recém-descobertos recebem nomes em homenagem à Taylor Swift

Depois de ganhar catorze Grammys e ser a mulher mais jovem a entrar para o Hall da Fama dos Compositores, Taylor Swift ganhou uma homenagem inusitada, nesta quarta-feira, 9. A cantora serviu de inspiração para nomear insetos herbívoros recém-descobertos pela Universidade da Califórnia em Riverside (UCR), nos Estados Unidos.

O grupo recebe o nome de Swiftiephylus, que combina os termos “Swiftie”, como são apelidados os fãs da cantora em inglês, e “Phylus”, nome comum para esse tipo de inseto. Das doze espécies encontradas, quatro ainda ganharam nomes com referência aos álbuns da artista: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus intrepidus, Swiftiephylus amator e Swiftiephylus poetorum. Os títulos se baseiam em versões em latim de Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Lover (2019) e The Tortured Poets Department (2024), respectivamente.

Fã da cantora, a doutoranda Sarah Schroeder foi a responsável pela homenagem. De acordo com um comunicado divulgado pela universidade, o objetivo é alarmar o público para a conservação e pesquisa dos pequenos animais. “Senti que era autêntico homenageá-la dessa forma, além de chamar a atenção para a diversidade de insetos que ainda precisa ser descoberta”, disse ela.

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“A taxonomia é a pedra angular da conservação”, complementou Sarah. “Se não descrevermos as espécies, não sabemos que elas existem e não podemos conservá-las. Homenagear Taylor dando seu nome a essas espécies é uma forma de honrar a ciência da conservação e chamar a atenção para toda a diversidade desconhecida.”

Outro motivo para a escolha do nome foram as semelhanças físicas que a pesquisadora identificou entre os insetos e Taylor Swift. A coloração que os animais possuem ajuda na camuflagem entre as flores em que vivem — com finas estruturas em tons de vermelho e laranja. Os Swiftiephylus são comuns em ambientes que variam de florestas tropicais a dunas costeiras e calor extremo. Muitas espécies passam toda a vida em uma planta hospedeira específica. “O visual icônico de Taylor Swift é o cabelo loiro e os lábios vermelhos. Esses insetos são amarelo-claros com detalhes em vermelho”, defendeu Sarah. “No artigo, eu os descrevo como loiros.”