Ingrid seduz Iuri: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 18
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 79 – terça-feira, 18
Adriana conclui que Arthur intuía que algo de ruim pudesse acontecer a ele. Ingrid e Rafael repreendem a mãe por ter expulsado Brigitte de casa. Elisa sente que Adriana e Mau Mau estão escondendo algo. Brigitte pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia. Iuri diz a Adriana que vai ajudá-la a transformar a fortuna deixada por Arthur em dinheiro, sem que a família Brandão descubra. Nancy descobre sobre a fortuna deixada para Adriana. Iuri é seduzido por Ingrid. Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses. Fábia comete um descuido ao falar com Carmita sobre o golpe que a amiga levou, perto de Bruna. Ademir convida Cléber para trabalhar com ele. Adriana descobre em anotações de Pedro que é possível que o laudo pericial do seu caso tenha sido fraudado para incriminá-la.