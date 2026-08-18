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Cultura

Ingrid seduz Iuri: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 18

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, vestindo um casaco vermelho com listras brancas nas mangas, sentada em uma cadeira de palha, com expressão séria e olhar distante, em um ambiente interno com janela ao fundo
Tatá Werneck como Brigitte em 'Quem Ama Cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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Ingrid seduz Iuri: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 18 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 79 – terça-feira, 18

Adriana conclui que Arthur intuía que algo de ruim pudesse acontecer a ele. Ingrid e Rafael repreendem a mãe por ter expulsado Brigitte de casa. Elisa sente que Adriana e Mau Mau estão escondendo algo. Brigitte pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia. Iuri diz a Adriana que vai ajudá-la a transformar a fortuna deixada por Arthur em dinheiro, sem que a família Brandão descubra. Nancy descobre sobre a fortuna deixada para Adriana. Iuri é seduzido por Ingrid. Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses. Fábia comete um descuido ao falar com Carmita sobre o golpe que a amiga levou, perto de Bruna. Ademir convida Cléber para trabalhar com ele. Adriana descobre em anotações de Pedro que é possível que o laudo pericial do seu caso tenha sido fraudado para incriminá-la.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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