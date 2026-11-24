Ingrid Guimarães rebateu publicamente alguns jogadores do Santos após um vídeo publicado nas redes sociais envolvendo seu filme. Nas imagens, o zagueiro Luan Peres aparece assistindo ao longa Minha Melhor Amiga, protagonizado por Ingrid e Mônica Martelli, mas acaba virando alvo de brincadeiras do colega João Schmidt.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Durante uma viagem da equipe, Luan comentou que o longa era uma das poucas opções disponíveis para assistir no avião. “A única coisa que tem baixado aqui, Minha Melhor Amiga, aquele filme brasileiro. Legalzinho, o comecinho é legal. É o único filme que achei, mano”, disse. Ao ouvir a declaração, Schmidt esboçou um sorriso irônico e debochou da escolha: “Acho que ele vai ver 30 minutos no máximo”.

Continua após a publicidade

A reação chegou até Ingrid, que decidiu se manifestar nos comentários da publicação. “Olha o preconceito dos homens. Ele nem se deu ao trabalho de ver para criticar. E o outro já julgou o interesse do outro só por se tratar de uma comédia feminina que eles iriam se divertir”, disparou a atriz.