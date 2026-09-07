Ingrid Guimarães em dia de ‘primeira dama do cinema nacional’ no Rock in Rio

Ingrid Guimarães teve motivos de sobra para se divertir no Rock in Rio, nesta segunda-feira, 7. Além da diversão pela música, a atriz celebrou o desempenho de Minha Melhor Amiga, filme que protagoniza ao lado de Mônica Martelli. “Hoje eu recebi a notícia que nós somos o número um do Brasil, nós passamos o Homem-Aranha”, comemorou Ingrid, em conversa com a coluna GENTE.

Sócia do projeto ao lado de Martelli e da diretora Suzana Garcia, Ingrid destacou o caráter independente da produção diante das grandes franquias internacionais. “Deu um frio na barriga porque a gente está sempre competindo com os grandes, filmes de bilhões de dólares, homens que voam, que explodem”, brincou.

Para ela, o resultado representa também a força do cinema nacional em reconquistar o público. A atriz contou ainda que foi ao cinema em Madureira para conferir de perto a recepção do público e encontrou a sessão lotada, com famílias e crianças. “Isso para mim é uma emoção incrível. A gente sabe que o cinema não é um programa barato”, pontuou. No fim, Guimarães avisou: “Vocês vão ter que aguentar a gente fazendo filme até de velhinha”.

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