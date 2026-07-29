Ingrid e Tiago brigam: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 29
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 62 – quarta-feira, 29
Brigitte afirma a Adriana que acredita em sua inocência. Carmita descobre que o anel da Joalheria Brandão é uma imitação. Ingrid e Tiago discutem. Lyris sugere a Adriana usar Brigitte em seus planos de vingança. Ademir descobre que Pedro está representando Suely. Elisa visita o túmulo de Arthur e pede ajuda para afastar Pilar de sua família. Carmita descobre que Pilar chamará a polícia para investigar o roubo do anel. Carmita devolve o anel para Pilar e avisa que a joia é falsa. Otoniel encontra Francesca. Adriana observa satisfeita Ademir sendo cercado pela imprensa ao entrar na delegacia para depor.