Ingra Soares voltou a falar sobre o fim do casamento com Zé Vaqueiro nesta segunda-feira, 23. Ao responder a perguntas dos seguidores no Instagram, a influenciadora mencionou supostas traições e falou sobre a decisão de colocar um ponto final na relação. “Quando acordei e percebi que não merecia mais ouvir mentiras nem passar por traições, reconheci o meu valor como mulher e mãe”, declarou. Ingra também rebateu os julgamentos que recebeu de outras mulheres após anunciar a separação e classificou o término como a decisão mais importante de sua vida. Ao fazer um balanço do último ano, a influenciadora contou que passou a priorizar o próprio bem-estar e a respeitar suas escolhas.

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Juntos desde 2019, Ingra e Zé Vaqueiro oficializaram a união em outubro de 2021 e anunciaram a separação em novembro de 2025. Durante o casamento, os dois enfrentaram a perda do filho caçula, Arthur, que nasceu com síndrome de Patau e morreu em julho de 2024, aos 11 meses de vida. O ex-casal também tem Daniel, de 6 anos.