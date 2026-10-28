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Cultura

Influenciadores e empresários fazem ameaças e podem ser enquadrados por assédio eleitoral

Advogada Juliana Cintra detalha por que práticas de pressão política resultam em ações judiciais

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 18h56
Homem sorridente com barba rala e camiseta preta, usando relógio azul, e mulher de cabelos escuros, blusa preta e batom, com luzes noturnas ao fundo
Rapha Hanzol e Natássia Chamelete  (Reprodução/Instagram)
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Influenciadores e empresários fazem ameaças e podem ser enquadrados por assédio eleitoral Priorize VEJA no Google

A liberdade de escolha política não termina na porta da empresa nem pode ser condicionada à manutenção de um emprego ou ao acesso a um estabelecimento comercial. No Brasil, a legislação protege a liberdade de consciência e o exercício do voto, e o uso de relações profissionais ou comerciais para constranger pessoas por suas convicções pode resultar em responsabilização judicial.

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O alerta é especialmente relevante em períodos eleitorais, quando a tentativa de influenciar escolhas políticas pode assumir formas que vão de ameaças explícitas a pressões mais sutis. A advogada Juliana Cintra explica o que pode caracterizar o “assédio eleitoral”, além das consequências nas esferas trabalhista, cível e criminal. O Ministério Público Federal também reconhece que uma mesma conduta pode motivar medidas em diferentes instâncias.

“A reparação depende da análise do caso e do reconhecimento judicial dos direitos alegados. A legislação brasileira prevê mecanismos de combate à discriminação nas relações de trabalho, mas a concessão de cada medida depende dos fundamentos jurídicos aplicáveis e das provas apresentadas”, diz Juliana.

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O influenciador e empresário Rapha Hanzol relatou em vídeo que vai demitir sua funcionária, e associou a decisão ao alinhamento com a “cultura” da empresa. Já a influenciadora Natássia Chamelete anunciou uma campanha de boicote a pessoas identificadas com o PT. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que deixaria de consumir serviços de profissionais, incluindo médicos e cabeleireiros, e convidou seguidores a fazer o mesmo.

Medidas no comércio

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Em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, a circulação de listas com nomes de estabelecimentos comerciais e profissionais apontados como supostos apoiadores do PT compartilhado em aplicativos, levou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade a se manifestar, classificando a prática como perseguição política. A instituição informou que os fatos serão encaminhados ao Ministério Público e às autoridades competentes. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município também divulgou nota de repúdio às listas e aos boicotes.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece direitos relacionados à dignidade, à proteção contra práticas abusivas e à reparação de danos. Quando uma pessoa é exposta a constrangimento ou sofre tratamento discriminatório em um estabelecimento comercial, pode buscar orientação jurídica e avaliar a possibilidade de pedir indenização por danos morais.

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“O Ministério Público do Trabalho (MPT) pode investigar denúncias, buscar a interrupção de práticas irregulares, propor termos de ajustamento de conduta (TACs) e ajuizar ações civis públicas quando presentes os requisitos legais. Essas medidas podem incluir pedidos de indenização por danos coletivos e de aplicação de multas para coibir a repetição das condutas. As consequências podem ultrapassar o âmbito trabalhista. O Código Eleitoral, em seu artigo 301, tipifica o uso de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou deixar de votar em determinado candidato ou partido. A pena prevista é de reclusão de até quatro anos, além de multa”, conclui a advogada.

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