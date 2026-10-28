Influenciadores e empresários fazem ameaças e podem ser enquadrados por assédio eleitoral

A liberdade de escolha política não termina na porta da empresa nem pode ser condicionada à manutenção de um emprego ou ao acesso a um estabelecimento comercial. No Brasil, a legislação protege a liberdade de consciência e o exercício do voto, e o uso de relações profissionais ou comerciais para constranger pessoas por suas convicções pode resultar em responsabilização judicial.

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O alerta é especialmente relevante em períodos eleitorais, quando a tentativa de influenciar escolhas políticas pode assumir formas que vão de ameaças explícitas a pressões mais sutis. A advogada Juliana Cintra explica o que pode caracterizar o “assédio eleitoral”, além das consequências nas esferas trabalhista, cível e criminal. O Ministério Público Federal também reconhece que uma mesma conduta pode motivar medidas em diferentes instâncias.

“A reparação depende da análise do caso e do reconhecimento judicial dos direitos alegados. A legislação brasileira prevê mecanismos de combate à discriminação nas relações de trabalho, mas a concessão de cada medida depende dos fundamentos jurídicos aplicáveis e das provas apresentadas”, diz Juliana.

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O influenciador e empresário Rapha Hanzol relatou em vídeo que vai demitir sua funcionária, e associou a decisão ao alinhamento com a “cultura” da empresa. Já a influenciadora Natássia Chamelete anunciou uma campanha de boicote a pessoas identificadas com o PT. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que deixaria de consumir serviços de profissionais, incluindo médicos e cabeleireiros, e convidou seguidores a fazer o mesmo.

Medidas no comércio

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Em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, a circulação de listas com nomes de estabelecimentos comerciais e profissionais apontados como supostos apoiadores do PT compartilhado em aplicativos, levou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade a se manifestar, classificando a prática como perseguição política. A instituição informou que os fatos serão encaminhados ao Ministério Público e às autoridades competentes. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município também divulgou nota de repúdio às listas e aos boicotes.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece direitos relacionados à dignidade, à proteção contra práticas abusivas e à reparação de danos. Quando uma pessoa é exposta a constrangimento ou sofre tratamento discriminatório em um estabelecimento comercial, pode buscar orientação jurídica e avaliar a possibilidade de pedir indenização por danos morais.

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“O Ministério Público do Trabalho (MPT) pode investigar denúncias, buscar a interrupção de práticas irregulares, propor termos de ajustamento de conduta (TACs) e ajuizar ações civis públicas quando presentes os requisitos legais. Essas medidas podem incluir pedidos de indenização por danos coletivos e de aplicação de multas para coibir a repetição das condutas. As consequências podem ultrapassar o âmbito trabalhista. O Código Eleitoral, em seu artigo 301, tipifica o uso de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou deixar de votar em determinado candidato ou partido. A pena prevista é de reclusão de até quatro anos, além de multa”, conclui a advogada.