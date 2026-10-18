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Cultura

Influenciadores criados por IA: o risco da tendência que engana desavisados

Com vídeos copiados de criadores de conteúdo reais, alguns reúnem mais de 80 milhões de visualizações

Por Tatiana Moura 18 out 2026, 10h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h43
Neymar, sorrindo e usando boné preto e camiseta bege, ao lado de um homem com peruca tigela, óculos e agasalho laranja com listras brancas, ambos em ambiente interno com iluminação azul
Neymar e Marôni Duarte (Redes Sociais/Reprodução)
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Uma nova tendência criada por inteligência artificial está enganando parte dos internautas. Uma série de influenciadores digitais, que não são reais, está viralizando nas redes sociais. O dono do perfil pega vídeos de outros criadores de conteúdo, insere o personagem e publica como se fosse real. Quem assiste sem atenção acaba acreditando no conteúdo.

O projeto de influenciadores com pessoas que não são reais já existe há algum tempo. A Magazine Luiza criou a Lu em 2003. Hoje em dia, a personagem tem idade, muda de visual, produz conteúdos e dá uma sensação de proximidade para os clientes. Naquela época, era visível que não se passava de um boneco criado no computador. Agora, utilizam tecnologias que deixam a personagem cada vez mais próxima da realidade, que pode causar mais proximidade com o cliente.

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No exterior, a Higgsfield AI é uma das principais agências do ramo. Um dos maiores criadores de conteúdo da empresa, Jean Philanthrope, tem mais de 400 mil seguidores e 82 milhões de visualizações nas redes sociais. Com um corte exótico, pescoço e bigode grande, ele chama a atenção do público. Apesar de comunicar que se trata de uma IA, alguns fãs duvidam. “Mas os reflexo dele na mesa, eles alinharam tudo com todos os movimentos. Alguém já provou que é IA ou é só um rumor?”, escreveu uma seguidora em um comentário.

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Já no Brasil, quem anda fazendo sucesso é uma cópia do Vetor, personagem de Meu Malvado Favorito. Marôni Duarte usa as mesmas roupas, corte de cabelo e expressão corporal do vilão infantil. Ele produz e até consegue colaboração com artistas e colegas de profissão. Neymar, Gabriel Medina, Virginia e Ana Castela já foram alvo do influenciador virtual. Inclusive, o vídeo com a cantora de sertanejo conta com 4 milhões de visualizações. Marôni tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, além de 300 mil visualizações, em média, nos vídeos recentes.

Outra que fez sucesso foi a Marisa Maiô. Criada por Rao, artista independente que ficou famoso pelo Girl’s In The House, programa no YouTube feito no The Sims, a personagem tem um ‘programa de televisão’ e repercute situações que estão viralizando no país. A conta ficou famosa em 2025 e divertiu parte da população. Sem conteúdos publicados desde outubro do ano passado, voltou a ativa esta semana para falar de política. Com 200 mil seguidores, alguns conteúdos chegaram a ter mais de 27 milhões de visualizações no Instagram.

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Jessica Bartlett é o CEO da Verge Agency, empresa de agenciamento de influenciadoras de IA nos Estados Unidos. Ela afirma que trabalha para que os clientes estejam seguros quando compram algum produto ou fecham parcerias com os personagens. “Espero que vejamos, cada vez mais, essas expectativas refletidas em contratos com agências, acordos com marcas, exigências de seguros e processos de diligência prévia. Quando a identidade digital de um influenciador pode valer milhões de dólares, proteger a integridade de suas contas deixa de ser algo opcional”.

Por ser um projeto ainda recente no Brasil, não é comum ver influenciadores criados pela IA trabalhando em parceria com marcas. Entretanto, como criadores de conteúdo reais vêm aceitando participar de publicações, engajam os posts e ajudam esses perfis a crescerem. 

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A plataforma utilizada para criar cada personagem varia. Mas em todos os vídeos a ideia é a mesma: copiar um conteúdo que já existe. Algumas chegam a falar e conversar com os seguidores, porém o que funciona mesmo é produzir publicações engraçadas, que beiram o absurdo, para enganar quem não consegue perceber a diferença entre a realidade e o inventado.

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