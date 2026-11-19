Criadora do projeto @danisambandoporai, a comunicadora e pesquisadora Daniela Miranda lança nesta sexta-feira o audiovisual Na Casa da Dani, que reúne grandes mestres do samba nacional.

A estreia está prevista para 12h de amanhã no canal de Youtube da artista,

​ Mulher preta, mãe, 40+ e sambista, Dani transformou a sua própria casa em um verdadeiro quilombo musical para receber e celebrar uma constelação de compositores, intérpretes e instrumentistas que escrevem a história do samba.

O encontro, marcado pela intimidade, respeito e ancestralidade, reúne nomes consagrados e representantes da nova geração que mantêm a chama do gênero acesa.

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Toninho Geraes, Marina Íris, Marquinho Diniz, Magnu Sousa, Maurilio de Oliveira, Wanderley Monteiro, Carlos Caetano, Moisés Santiago são alguns dos que participam dessa edição.

Roxinho Cardoso, Valmir da Purificação, João Martins, Thiago de Xangô, William Fialho, Ronny King, Yvison Pessoa, Luiz Fernando Bobê e Mauro Diniz também estão entre as participações.