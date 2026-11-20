O influenciador americano Braden Peters, 20, conhecido nas redes sociais como Clavicular, provocou uma onda de críticas após publicar um vídeo da namorada, Lily Snyder, 19, raspando a cabeça. Nas imagens, divulgadas no último domingo, 15, a jovem aparece passando uma máquina no próprio cabelo enquanto o namorado acompanha a cena. O motivo apresentado por ele chamou ainda mais atenção: evitar que os produtos capilares usados pela companheira causassem acne em seu rosto. “O contato noturno do rosto com o cabelo de uma mulher pode expor a pele a resíduos comedogênicos de produtos capilares, causando acne. Minha namorada, na tentativa de me ajudar na minha jornada em busca da aparência perfeita, raspou todo o cabelo. Um gesto muito carinhoso, o mínimo que se poderia esperar”, escreveu.

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A publicação rendeu acusações de que Clavicular teria pressionado a namorada a mudar a aparência. “Isso é abusivo, cara”, escreveu um internauta. “Isso é tão absurdo que nem dá para defender”, comentou outro. Diante da repercussão, o influenciador mudou a versão e afirmou que a justificativa sobre a acne havia sido uma provocação para gerar engajamento. Segundo ele, Lily teria raspado os fios para doá-los a um familiar com câncer. A jovem também se pronunciou e negou ter sido obrigada a adotar o visual.

Clavicular ganhou notoriedade como um dos principais representantes do looksmaxxing, movimento que reúne práticas voltadas à transformação da aparência física, incluindo procedimentos estéticos extremos e métodos sem comprovação científica. Após a polêmica, ele voltou às redes para mostrar o resultado de um tratamento facial. “Laser de CO2 e microagulhamento para ficar mais bonito. Vou levar alguns dias para me recuperar”, contou.

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