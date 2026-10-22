Influenciador gamer morre durante transmissão ao vivo no Twitch

O influenciador alemão Manuel Otto morreu aos 30 anos durante uma transmissão ao vivo apresentada na plataforma Twitch. A informação foi confirmada nas páginas oficiais do videogame Stick Run, que o rapaz criou quando tinha apenas 14 anos, no qual o jogador deve driblar diversos obstáculos enquanto controla um desenho de palito.

A transmissão foi removida do ar nesta terça-feira, 20, e as autoridades ainda buscam determinar exatamente qual a causa da morte do jovem, até então apontada como aparente suicídio.

“Stick Run era mais do que um jogo. Para muitos de nós, foi parte de nossas infâncias. Um game que crescemos jogando com amigos, compartilhando risadas, competindo pela pontuação mais alta e criando memórias que teremos por toda a vida”, pontua o comunicado. “Hoje, estamos em luto não só pela perda de nosso criador, mas também pelo fim de um companheiro de jogatina cujo trabalho se tornou parte de nossas identidades. Seu legado continua por meio de cada memória, cada corrida e cada jogador que cresceu com Stick Run“.

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