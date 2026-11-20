O influenciador Gabriel Félix morreu aos 29 anos, na noite de quinta-feira, 19. A morte foi anunciada pela esposa, Isabelle Abreu, em um texto publicado no Instagram. A causa não foi revelada.

“Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso. Ontem à noite, Gabriel faleceu”, escreveu Isabelle. Ela descreveu o marido como “o amor da minha vida, minha alma gêmea” e disse que esse amor “se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história”. Amelie, filha do casal, tem três anos.

Isabelle pediu orações e respeito ao momento da família. “Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família”, afirmou. No fim do texto, ela se despediu do marido: “O nosso amor é eterno. E o seu legado também será.”

Gabriel tinha 1,6 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilhava o dia a dia com a esposa e a filha. Isabelle, também criadora de conteúdo, mostra a rotina, a moda e a maternidade ao lado de Amelie. Os dois ainda publicavam vídeos no YouTube, onde dividiam um canal com mais de 1 milhão de inscritos.

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