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Cultura

Influenciador decide deixar o Brasil em meio à proibição das bets

Rico Melquiades fez anúncio nas redes sociais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h33 | Atualizado em 28 set 2026, 11h34
Homem jovem, branco, com barba e cabelo castanhos, usa óculos de armação redonda e preta, colete preto e gravata borboleta preta, olhando para frente com expressão séria, em fundo escuro
Rico Melquiades (Instagram @ricoof/Reprodução)
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O influenciador Rico Melquiades anunciou que vai deixar o Brasil e se mudar para Portugal em outubro. A declaração foi feita na última sexta-feira, 25, mesmo dia em que o governo federal publicou um medida provisória que determina a proibição das chamadas bets no país. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador afirmou que pretende continuar produzindo conteúdo para os seguidores brasileiros mesmo morando no exterior.

“Próximo mês eu não serei mais um cidadão brasileiro. Estou indo morar fora do Brasil, estou indo morar na Europa. Não vou mais residir no Brasil. Eu vou morar na Europa, em Portugal”, declarou.

Rico, que já teve contratos de publicidade com casas de apostas e prestou depoimento à CPI das Bets do Senado em 2025, não afirmou que a mudança para Portugal tenha relação com a decisão sobre as plataformas. A coincidência entre os dois acontecimentos, no entanto, chamou a atenção. Após anunciar a mudança, o influenciador também compartilhou reações de internautas à proibição das bets. Em uma das publicações, um seguidor ironizou a situação dizendo que ele “vai ter que trabalhar”.

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