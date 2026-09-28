Influenciador decide deixar o Brasil em meio à proibição das bets

O influenciador Rico Melquiades anunciou que vai deixar o Brasil e se mudar para Portugal em outubro. A declaração foi feita na última sexta-feira, 25, mesmo dia em que o governo federal publicou um medida provisória que determina a proibição das chamadas bets no país. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador afirmou que pretende continuar produzindo conteúdo para os seguidores brasileiros mesmo morando no exterior.

“Próximo mês eu não serei mais um cidadão brasileiro. Estou indo morar fora do Brasil, estou indo morar na Europa. Não vou mais residir no Brasil. Eu vou morar na Europa, em Portugal”, declarou.

Rico, que já teve contratos de publicidade com casas de apostas e prestou depoimento à CPI das Bets do Senado em 2025, não afirmou que a mudança para Portugal tenha relação com a decisão sobre as plataformas. A coincidência entre os dois acontecimentos, no entanto, chamou a atenção. Após anunciar a mudança, o influenciador também compartilhou reações de internautas à proibição das bets. Em uma das publicações, um seguidor ironizou a situação dizendo que ele “vai ter que trabalhar”.

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