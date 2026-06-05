O cantor Carlos Alberto Solari, mais conhecido pelo nome artístico Indio Solari, morreu nesta sexta-feira, 5, dentro da própria casa, devido a complicações do Parkinson. Ele tinha 77 anos.

Ele é um dos nomes mais influentes do rock argentino e estava em atividade desde a segunda metade dos anos 1970, quando criou a banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto do guitarrista Skay Beilinson. Solari ficava a cargo do canto e da composição das letras enigmáticas, marcadas pela desilusão de um país conturbado após os anos de Ditadura. Seu som e sua postura irreverente foram transformados em fenômeno comportamental ao longo das décadas seguintes.

O grupo se separou em 2001 e Solari então formou Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, além de outro projeto paralelo de nome extenso, El Mister y los Marsupiales Extintos. Sua gravação mais recente é uma colaboração com o cantor Wos e se chama Quemarás.

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