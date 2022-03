Indicado ao Oscar, ‘No Ritmo do Coração’ ganhará peça musical

Considerado um dos azarões do Oscar deste ano, o filme No Ritmo do Coração ganhará uma adaptação para o teatro musical em breve. A peça será realizada pelas produtoras do longa que aborda a vida de uma família de surdos, Vendôme Pictures e Pathé Films, em parceria com a West Deaf Theatre, instituição sem fins lucrativos localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, que combina o uso do inglês falado com a linguagem de sinais americana em suas apresentações — fazendo, assim, um grande trabalho de inclusão e acessibilidade para pessoas surdas.

No Ritmo do Coração acompanha Ruby (Emilia Jones), uma jovem de 17 anos que é a única pessoa com capacidade de ouvir em uma família de surdos. Os impasses surgem quando ela descobre o talento para cantar e se vê dividida entre seguir seu sonho e cumprir as obrigações familiares. Lançado no Festival de Sundance em 2021 e adquirido pela AppleTV+ por 25 milhões de dólares, No Ritmo do Coração tem se mostrando um forte candidato a vencer grandes categorias no Oscar. Indicado a três estatuetas (melhor filme, roteiro adaptado e ator coadjuvante), o simpático drama tem arrebanhado várias conquistas importantes durante a temporada de premiações, como o Critics Choice Awards, SAG Awards, BAFTA e o Prêmio do Sindicato dos Produtores da América — importantes termômetros para a grande festa do cinema, que acontece no próximo domingo, 27 de março.

Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o diretor artístico do Deaf West Theatre, DJ Kurs, falou sobre a importância do longa dentro das produções sobre pessoas surdas. “Como surdo, eu sabia desde o início que No Ritmo do Coração daria um musical perfeito: aborda nossa relação com a música e como nos movemos pelo mundo do som como imigrantes em um país estrangeiro, aprendendo novas regras aparentemente arbitrárias sobre o voo.”

Fundada em 1991, a Deaf West Theatretem uma grande tradição com o teatro musical e abre espaço tanto para artistas surdos como aqueles que têm audição. A instituição já encenou peças marcantes que venceram o Tony Awards, o “Oscar do teatro”, como os espetáculos Big River, de 2003, e Spring Awakening, de 2015, ambos transferidos para a Broadway posteriormente. No Ritmo do Coração será o segundo musical original do teatro.