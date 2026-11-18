Ilze Scamparini veio a público lamentar a morte do irmão nesta quinta-feira, 18. “É com imensa tristeza que comunico aos parentes e amigos o falecimento do meu querido irmão”, escreveu a jornalista, em uma homenagem a Mário Henrique Scamparini, que faleceu aos 70 anos de idade. A causa da morte do profissional não foi divulgada.

“Quero guardar para sempre a lembrança do nosso Tigrinho, como era carinhosamente chamado, com seu sorriso contagiante da juventude, e todas as boas lembranças que deixa em nossos corações. Vai em paz, mano querido”, completou a comunicadora.

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