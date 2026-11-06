Igor Jansen e ginasta terminam namoro por divergências políticas

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Igor Jansen e Julia Soares terminaram o relacionamento após quase dois anos. A equipe do ator confirmou o fim do namoro, em meio a especulações de que divergências políticas teriam sido a causa. O casal se conheceu após os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nenhum dos dois se pronunciou individualmente sobre a separação até o momento.

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O ator Igor Jansen e a ginasta Julia Soares, medalhista olímpica, terminaram o relacionamento após quase dois anos juntos. A fim do namoro foi confirmado nesta quinta-feira, 5, pela equipe do artista, após especulações de que divergências políticas teriam provocado o rompimento.

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Os rumores ganharam força após o segundo turno das eleições, já que o ator declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto familiares de Julia seguem políticos de direita nas redes sociais.

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Igor e Julia se conheceram após os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando a atleta conquistou a medalha de bronze por equipes na ginástica artística. O namoro foi assumido publicamente em dezembro daquele ano, quando Julia compartilhou uma declaração romântica nas redes sociais: “Você é a resposta mais linda das minhas orações”.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou individualmente sobre a separação.

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