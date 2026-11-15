Igor Cosso fala de preconceito contra gays na TV e explica pausa nas novelas

Em cartaz com a peça Cruise – Minha Última Noite na Terra, Igor Cosso, 35, faz uma ode aos anos 1980 e a uma geração inteira de pessoas LGBTQIAPN+ que enfrentou o horror e a ignorância da epidemia de HIV/Aids. Em conversa com a coluna GENTE, o ator explica as motivações que o levaram a idealizar a montagem da produção britânica em solo brasileiro e os desafios de interpretar seu primeiro monólogo. Também houve tempo para passear por outros tópicos, como o casamento com o bailarino Heron Leal, e seu afastamento das novelas, que perdura desde 2024.

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Cruise se passa em meio à epidemia de HIV/Aids nos anos 1980. O que mais te impactou ao trabalhar esse contexto? Quando li o texto ano passado, fiquei muito impactado, mexido. Ele fala sobre muitas coisas, sobretudo da necessidade de a gente celebrar as gerações de pessoas LGBTs mais velhas que enfrentaram o início da descoberta da sexualidade com esse terror do início da epidemia do HIV e AIDS. Ao falar do que foi esse período, a gente valoriza a liberdade sexual que temos hoje, a liberdade de tratamento, inclusive prevenção que o SUS oferece gratuitamente.

A epidemia também se caracterizou por um intenso preconceito sobre a população LGBTQIAPN+. Que cuidados tomou para evitar reforçar estigmas da época? Tivemos o cuidado de mudar termos que estavam no texto e que poderiam reforçar o estigma. “Soropositivo”, por exemplo, é um termo que não se usa mais, se alterando para “pessoa que vive com HIV”. Uma das coisas mais bonitas que repito sempre que a peça acaba é: quem faz o tratamento de forma correta tem mais de 93% de chance de ficar com a carga viral indetectável e intransmissível. Temos essa preocupação de passar informações para quebrar o preconceito.

Este é seu primeiro monólogo. O que muda na responsabilidade de sustentar uma apresentação sem dividir cena com outros atores? É uma loucura. Como se, a cada apresentação, escalasse o Monte Everest. Sem dúvidas, esse é o maior desafio da minha carreira, e estava procurando um desafio como esse. Faço preparação intensa, de corpo e voz. Só de voz fico quase uma hora em preparação para entregar o que o texto pede, e, por ser um monólogo, sinto diferença grande por não ter ninguém que pode me ajudar caso algo fuja do controle no palco. Mesmo assim, estou amando. É um desafio sem igual.

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Você e Heron Leal se casaram em junho. Como tem sido os primeiros meses de matrimônio? Já morávamos juntos antes de casar, então não mudou muita coisa no dia a dia. As principais diferenças foram que unimos mais nossas famílias, com nossos pais tendo relação mais próxima – algo que considero bonito -, e passamos a fazer planos pensando em um futuro mais distante. Mas o dia a dia de casa não mudou tanto.

Sua última novela foi Mania de Você, em 2024. Por que ainda não voltou às telas? Gosto de fazer novelas e tenho vontade de fazer mais produções. Não voltei por falta de convites. Também comecei a me dedicar ao projeto do meu espetáculo. Acredito, depois de anos como ator, que, quando cuidamos do nosso jardim, as borboletas vêm até nós. Então, o que estou fazendo é cuidar do jardim. Faço o que acredito artisticamente e, quem sabe, no próximo ano, as borboletas venham até mim.

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Aquela novela foi bastante criticada pela audiência. Isso te prejudicou? A mim não. Meu personagem na trama, Gael, só cresceu. Comecei com personagem pequeno e, no final da novela, eu e meu par romântico, Fátima, vivido pela Mariana Santos, nos tornamos um casal querido do público. Mas quando uma novela tem grande sucesso, atrai mais atenção do público e do mercado, e contribui para fazer outros trabalhos. Me dediquei de corpo e a alma, e os números (de audiência) não são tão importantes. Isso não cabe a nós, atores. O que nos cabe é fazer o nosso, e acho que fiz um bom trabalho.

Você já falou sobre ter passado muito tempo sentindo que não era possível se assumir gay e manter sua posição em novelas. Esse cenário mudou? Evoluímos em muitos pontos em comparação ao que era há 10, 15 anos. Eram poucos os atores dos quais sabíamos algo sobre a orientação sexual. À medida que nós, artistas LGBT+, ficamos à vontade para ser quem somos, quebramos preconceitos. É uma luta constante, e, embora tenhamos avançado de 15 anos para cá, ainda temos muito a avançar.

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Ouviu algum tipo de comentário que te machucou ao se assumir? Lido com situações inconvenientes até hoje, já que, infelizmente, uma grande parcela da população se preocupa muito com quem o outro é, com quem o outro ama. É uma tristeza. Quando sai alguma matéria minha, ou quando posto uma foto, sempre tem comentários preconceituosos, agressivos até… A gente vai aprendendo a lidar com eles. Fui aprendendo, ao longo da vida, a não dar importância e bater de frente quando for necessário. Tenho convicção das coisas, dos meus valores, do que acredito, e não deixo ninguém passar por cima deles.

Acredita que um ator gay tem que se assumir, até pela posição de influência que ocupa? É muito individual. Cada um escolhe a maneira como quer se portar, cada um tem uma vida e age da maneira que lhe convém. Não acho que devemos julgar. Tem atores que são LGBT+ e vivem uma vida reservada, e estão no direito deles. Eu, particularmente, quando me vi ganhando receptividade na internet, com as pessoas falando que meu posicionamento era importante, tornei isso um propósito. Mas foi uma decisão pessoal . Cada um está no seu direito de escolher o que considera melhor para si.

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