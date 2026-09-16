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Cultura

Ignorada pelo Rock in Rio, Anitta reage ao esgotar ingressos de show no mesmo espaço

Cantora vai se apresentar em janeiro no Parque Olímpico

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 10h26 | Atualizado em 16 set 2026, 17h32
Cantora Anitta com boné brilhante e luvas de rede com estrelas, segurando um microfone com o braço estendido para cima, fazendo bico no palco iluminado por luzes azuis e laranjas
Anitta (Instagram @ensaiosdaanitta/Reprodução)
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Anitta se surpreendeu com a velocidade da venda de ingressos para o Ensaios da Anitta no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, mesmo lugar que recebe o Rock in Rio. A pré-venda para a apresentação, marcada para 24 de janeiro de 2027, esgotou em apenas 30 minutos nesta terça-feira, 15.

“Não estou acreditando, gente. Que loucura”, reagiu a cantora em vídeo publicado nas redes sociais. A artista destacou, entre risos, a quantidade de entradas vendidas: “Não são dez mil ingressos… Não. Foram muitos ingressos. Eu estou chocada”.

O evento será o maior da carreira de Anitta, com capacidade para até 100 mil pessoas. A festa terá 12 horas de duração, sendo seis horas de show da cantora, acompanhada de convidados especiais.

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Para 2027, o tema escolhido é É Festa no Brasil, em homenagem às festas populares de diferentes regiões do país. “Os ‘Ensaios’ vêm crescendo ano após ano. Então vejo esse megaevento como uma celebração de todos esses anos de festa e folia com os meus fãs. Escolhemos o Parque Olímpico exatamente para comportar a grandiosidade do que queremos proporcionar para o público”, declarou Anitta.

A venda geral de ingressos está prevista para quinta-feira, 17, ao meio-dia.

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