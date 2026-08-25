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Cultura

Ícone country, Dolly Parton morre aos 80 anos

Artista é dona de hits clássicos como Coat of Many Colors e Jolene

Por Flávio Monteiro 25 ago 2026, 15h13 | Atualizado em 25 ago 2026, 15h26
A atriz e cantora Dolly Parton durante Prêmio do Sindicato dos Atores, em Los Angeles - 29/01/2017
A atriz e cantora Dolly Parton  (Kevin Winter/Getty Images)
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A cantora Dolly Parton morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos de idade. Uma das mais prestigiadas artistas da música country, a americana teve a morte anunciada em um comunicado público feito por sua família nas redes sociais. Dona de 11 prêmios Grammy, a própria Dolly teria pedido, antes de sua morte, a publicação do comunicado online.

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“Este anúncio em vídeo é algo que a Dolly me pediu antes que eu conseguisse realmente assimilar essa realidade futura: assumir como chefe de segurança por mais de duas décadas o cargo que foi ocupado pelo Larry, pai antes de mim”, disse um chefe de segurança da família da artista.

Nascida em Pittman Center, no Tennessee, a artista colecionou mais de 100 milhões de discos vendidos, tendo hits clássicos como Coat of Many Colors e Jolene. Para além do impacto musical, a personalidade e o estilo da artista se tornaram uma marca, com seus extravagantes penteados loiros e um comportamento cativante, ajudando a levar a música country para além das fronteiras dos Estados Unidos.

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A artista também se chamou a atenção por um comportamento humanitário ímpar, conduzindo um amplo programa de alfabetização infantil em cinco países, concedendo bolsas de estudo para estudantes do ensino médio e doando US$ 1 milhão para pesquisas de vacinas na Universidade Vanderbilt durante a pandemia de COVID-19.

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