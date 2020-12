Ian McKellen, o ‘Gandalf’, é 1ª celebridade vacinada contra Covid-19

O ator Ian McKellen, de 81 anos, se tornou a primeira celebridade de fama mundial a receber a vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido. Conhecido por papéis como Gandalf, na adaptação de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e Magneto, em X-Men, McKellen, pela idade, está no grupo de risco de idosos, primeiros a receber o imunizante.

“É um momento especial. Espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos rumo a um estilo de vida mais normal”, declarou o ator em uma publicação no perfil do Twitter do serviço de saúde pública britânico, o NHS.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020