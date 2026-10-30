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Cultura

Ian McKellen homenageia Patrick Stewart: ‘Homem digno de confiança, admiração e amor’

Após a morte do ator, aos 86 anos, o colega de 'X-Men' relembrou a amizade de cinco décadas, marcada por trabalhos nos palcos e nas telas

Por Ana Rita Fernandes 30 out 2026, 15h25 | Atualizado em 30 out 2026, 16h14
Ian McKellen e Patrick Stewart na pré-estreia de 'Mr Holmes'
Ian McKellen e Patrick Stewart na pré-estreia de 'Mr Holmes' (Getty Images/VEJA)
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Ian McKellen homenageia Patrick Stewart: ‘Homem digno de confiança, admiração e amor’ Priorize VEJA no Google

Patrick Stewart morreu nesta quarta-feira, 29, aos 86 anos em decorrência de Alzheimer e da demência com corpos de Lewy. No dia seguinte, foi homenageado por seu grande amigo Ian McKellen, conhecido por contracenar com ele no papel de Magneto em X-Men. Via Instagram, o veterano publicou um relato sobre a relação com o colega.

Na homenagem, McKellen destacou o orgulho que Stewart sentia de suas origens em Yorkshire, no norte da Inglaterra: “Isso podia ser percebido tanto em seu sotaque quanto na sinceridade firme com que expressava suas opiniões e sentimentos”, escreveu. Em seguida, definiu o amigo como alguém que “não escondia o que sentia, o que fazia dele alguém digno de confiança, admiração e, no meu caso, amor”.

A história dos dois começou muito antes de compartilharem o universo dos mutantes da Marvel. Os atores se conheceram há aproximadamente cinco décadas, quando integravam a Royal Shakespeare Company. Embora não tenham trabalhado juntos diretamente naquele período, mantiveram contato e acompanharam seus respectivos caminhos profissionais.

McKellen também relembrou uma conversa que teve com Stewart em Londres, quando o amigo lhe contou que havia recebido uma proposta para protagonizar Star Trek. Na ocasião, o ator demonstrou preocupação: “Mas, Patrick, pense na sua carreira nos palcos do Reino Unido. Você realmente quer correr o risco de se perder em Hollywood por anos e anos? ”

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A decisão acabou levando o ator a interpretar o capitão Jean-Luc Picard, um dos papéis mais importantes de sua carreira. “Bem, ele aceitou o risco, e ainda bem que o fez”, escreveu McKellen. O ator destacou que a escolha não beneficiou apenas os fãs de Star Trek, mas também o público do cinema e do teatro, que pôde acompanhar Stewart em produções de sucesso como X-Men e em peças clássicas de autores como Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter e Beckett.

O reencontro dos dois no trabalho ocorreu nos bastidores de Vingadores: Doutor Destino, com estreia marcada para 17 de dezembro de 2026. Stewart volta a interpretar o Professor Xavier, enquanto McKellen retoma o papel de Magneto.

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