Ian Hill, baixista do Judas Priest, se aposenta após 57 anos

Ian Hill, baixista do Judas Priest e único integrante a tocar em todos os álbuns da banda, anunciou sua aposentadoria nesta sexta-feira, 9, após 57 anos em atividade. Em comunicado aos fãs, o músico contou que trata uma artrite em estado avançado no ombro esquerdo e na mão direita. “Há muito tempo, quando me perguntam ‘por quanto tempo você consegue continuar’, sempre respondo: ‘até que meu desempenho seja prejudicado’. Detesto dizer isso, mas esse momento chegou”, escreveu.

O comunicado também confirma o substituto: Davey Rimmer, integrante do Uriah Heep e do Elegant Weapons, banda paralela do guitarrista do Judas Priest Richie Faulkner. Rimmer já havia aprendido o repertório para cobrir Hill, caso necessário, durante a recente turnê europeia do grupo. Ele assumiu o posto no show de Londres, depois que Hill rompeu um tendão do ombro esquerdo na apresentação em Bruxelas, dois dias antes. “Não conseguia levantar o braço o suficiente para alcançar o braço do baixo. Tivemos que chamar o Davey, que fez uma apresentação incrível mesmo com o aviso em cima da hora”, disse Hill.

O baixista, de 75 anos, afirmou que especialistas consideram possível evitar uma cirurgia, mas que não há garantia de que ele recupere força suficiente no ombro e no braço para fazer um show inteiro. “Diante de tudo isso, e do fato de ter negligenciado minha vida familiar por 57 anos, decidi me aposentar e passar os anos que me restam compensando isso com a minha família, antes que um deles tenha de me empurrar em uma cadeira de rodas”, explicou.

Hill entrou para o Judas Priest em 1970 com o amigo de infância K.K. Downing. Com a saída de Downing, em 2011, tornou-se o integrante mais antigo do grupo. A formação atual tem Rob Halford (vocal), Richie Faulkner e Andy Sneap (guitarras), Scott Travis (bateria) e, agora, Rimmer no baixo. Glenn Tipton segue como membro oficial, mas deixou de fazer turnês por causa do Parkinson.

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