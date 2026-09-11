Hwasa: a primeira solista de K-pop no Rock in Rio

Nascida Ahn Hye-jin, a cantora sul-coreana Hwasa, 31, se apresenta nesta sexta-feira, 11, no Palco Mundo do Rock in Rio 2026, em um dia marcado pela estreia do K-pop no principal palco do festival. Ela será a primeira artista solo do gênero a se apresentar no Mundo, antes do Stray Kids, headliner da noite.

Conhecida pela presença de palco intensa e por fugir de alguns dos padrões tradicionais da indústria de idols, Hwasa estreou em 2014 como integrante do MAMAMOO, ao lado de Solar, Moonbyul e Wheein. O grupo ganhou projeção apostando em vocais, harmonias e performances ao vivo, misturando elementos de K-pop, R&B, jazz e pop.

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Dentro do quarteto, Hwasa construiu uma identidade própria. Além dos vocais, assumiu funções de rapper e participou da composição de músicas, enquanto consolidava uma imagem menos presa aos estereótipos tradicionalmente associados às idols femininas.

A carreira solo começou oficialmente em 2019, com o single Twit, e ganhou ainda mais força no ano seguinte com Maria, uma das músicas mais conhecidas de sua trajetória. Vieram depois trabalhos como I’m a B, I Love My Body e o EP O, lançado em 2024. Apesar dos projetos individuais das quatro integrantes, o MAMAMOO não anunciou o fim do grupo.

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Em 2025, Hwasa voltou a ganhar destaque com Good Goodbye. A música chegou ao topo das principais plataformas sul-coreanas e fez da cantora a primeira solista feminina daquele ano a conquistar um “perfect all-kill”, quando uma faixa lidera simultaneamente os principais rankings musicais do país. Em janeiro deste ano, o clipe ultrapassou 100 milhões de visualizações no YouTube. Já em abril de 2026, ela lançou So Cute, seu trabalho mais recente antes de desembarcar na Cidade do Rock.

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