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Humberto Martins passou por uma radiocirurgia cerebral não invasiva para tratar tremor essencial, condição neurológica que herdou da mãe. O ator já teve alta e retoma a agenda de sua peça teatral pelo país. Entenda os detalhes do procedimento e como a condição afeta a rotina do artista.

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Humberto Martins, 65, passou por um procedimento no cérebro na quarta-feira, 25, no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar um tremor essencial, condição neurológica que herdou da mãe. O ator foi submetido a uma radiocirurgia com raios gama, técnica não invasiva que atua em uma região específica do cérebro, sem a necessidade de cortes. Segundo sua assessoria, a intervenção foi bem-sucedida e ele já recebeu alta.

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O problema provoca movimentos involuntários, principalmente nas mãos, e pode comprometer atividades cotidianas, como escrever e segurar objetos. Apesar de frequentemente confundido com a doença de Parkinson, trata-se de uma condição diferente. O ator já retomou as viagens profissionais e tem apresentação marcada para sábado, 28, em Maringá, no Paraná, com a peça Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra, ao lado da namorada, a atriz Aline Müller, 47.