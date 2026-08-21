Hugo Bonèmer e elenco surgem caracterizados para musical de ‘Feliz Ano Velho’

Inspirada no romance autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, a peça Feliz Ano Velho teve as primeiras imagens de seu elenco caracterizado divulgadas. Com nomes como Heloísa Perissé e Bruno Garcia, a montagem retrata o acidente que deixou o escritor tetraplégico e acompanha seu processo de reabilitação e adaptação à nova vida.

Na peça, Heloísa Perissé interpreta Eunice Paiva, mãe do autor. Já Bruno Garcia dá vida a Marcelo na fase adulta e também a Rubens Paiva, pai do escritor. A versão jovem de Marcelo será interpretada por Hugo Bonèmer.

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