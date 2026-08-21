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Cultura

Hugo Bonèmer e elenco surgem caracterizados para musical de ‘Feliz Ano Velho’

Peça adapta obra de Marcelo Rubens Paiva para os teatros

Por Flávio Monteiro 21 ago 2026, 16h46
Cinco pessoas posam para foto, com papéis voando ao fundo. Uma mulher de vestido laranja e blusa vermelha, um homem de jaqueta marrom e calça cáqui em cadeira de rodas, um homem de jaqueta verde e calça marrom, uma mulher de colete bordado e calça escura, e um homem de jaqueta marrom e jeans. Todos com expressão séria
Elenco de 'Feliz Ano Velho', peça baseada na obra de Marcelo Rubens Paiva (./Divulgação)
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Hugo Bonèmer e elenco surgem caracterizados para musical de ‘Feliz Ano Velho’ Priorizar nos meus resultados Google

Inspirada no romance autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, a peça Feliz Ano Velho teve as primeiras imagens de seu elenco caracterizado divulgadas. Com nomes como Heloísa Perissé e Bruno Garcia, a montagem retrata o acidente que deixou o escritor tetraplégico e acompanha seu processo de reabilitação e adaptação à nova vida.

Na peça, Heloísa Perissé interpreta Eunice Paiva, mãe do autor. Já Bruno Garcia dá vida a Marcelo na fase adulta e também a Rubens Paiva, pai do escritor. A versão jovem de Marcelo será interpretada por Hugo Bonèmer.

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