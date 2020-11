HQ com estreia de Batman é leiloada por 8 milhões de reais

Um exemplar da HQ Detective Comic nº27, que traz a estreia de Batman no universo dos quadrinhos, foi arrematada na quinta-feira, 19, por 1,5 milhão de dólares, pouco mais de 8 milhões de reais em cotação atual, em um leilão da Heritage Auctions. A revista é agora o quadrinho mais caro já comercializado com a participação do Batman – o recorde anterior era da mesma edição, vendida há 10 anos por 1,075 milhão de dólares.

A estreia de Bruce Wayne foi publicada pela primeira vez em 1939, na edição assinada por Bob Kane e Bill Finger. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Barry Sandoval, vice-presidente da Heritage Auctions, disse não ter ficado surpreso com o valor da venda. “Esta é uma das melhores cópias que você verá de um dos mais importantes quadrinhos já publicados”, justificou.

A HQ milionária estava em seu estado original, sem restaurações, e foi elencada com uma pontuação de 7.0 (bem conservada) no Certified Guaranty Company, que atesta a qualidade dos quadrinhos. Além dela, resta apenas mais um exemplar da edição com tal classificação, o que pesou para o preço salgado. Na história do índice, apenas cinco HQs não-restauradas superaram o 7.0, entre elas uma cópia da primeira aparição do Superman, a Action Comics Nº 1, classificada com um 9.0 – quadrinho que se tornou o mais caro da história em 2014, ao arrecadar 3,2 milhões de dólares, mais de 17 milhões de reais em cotação atual, em uma venda via eBay.