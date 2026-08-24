Horário de ‘Quem Ama Cuida’ será afetado por entrevistas de presidenciáveis; saiba mais
Novela das nove da Globo terá agenda alterada pela programação política das eleições
Nesta semana, o horário de exibição da novela das nove da Globo Quem Ama Cuida vai passar por algumas alterações. Devido ao início das entrevistas com os candidatos à Presidência da República, que acontecerão diariamente após o Jornal Nacional, o folhetim vai ao ar mais tarde até 1º de outubro. Apenas na quarta-feira, 26, a trama será exibida mais cedo, para dar espaço à transmissão dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h30.
Essa será a primeira vez que as sabatinas com os presidenciáveis farão parte de um programa separado do principal telejornal da emissora, com César Tralli e Renata Vasconcellos no comando das entrevistas. Enquanto isso, Hélter Duarte e Ana Paula Araújo ficam responsáveis por apresentar o JN.
Já na quarta-feira, a Globo irá transmitir a partida entre Vasco e Vitória na Copa do Brasil, que também afetará a grade de A Nobreza do Amor e Por Você, que vão ao ar mais cedo, às 17h55 e 19h, respectivamente. Na sexta-feira, 28, o início do horário político irá adiar o horário da trama estrelada por Letícia Colin para 22h15. Confira os horários de Quem Ama Cuida nesta semana:
Segunda-feira, 24
21h05 – Entrevista com Romeu Zema (Novo)
21h50 – Quem Ama Cuida
Terça-feira, 25
21h05 – Entrevista com Ronaldo Caiado (PSD)
21h50 – Quem Ama Cuida
Quarta-feira, 26
20h10 – Entrevista com Renan Santos (Missão)
20h55 – Quem Ama Cuida
Quinta-feira, 27
21h05 – Entrevista com Lula (PT)
21h50 – Quem Ama Cuida
Sexta-feira, 28
21h30 – Entrevista com Flávio Bolsonaro (PL)
22h15 – Quem Ama Cuida
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