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Cultura

Horário de ‘Quem Ama Cuida’ será afetado por entrevistas de presidenciáveis; saiba mais

Novela das nove da Globo terá agenda alterada pela programação política das eleições

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h04 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h34
Leticia Colin como a protagonista Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo
Leticia Colin como a protagonista Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo  (Reprodução/TV Globo)
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Horário de ‘Quem Ama Cuida’ será afetado por entrevistas de presidenciáveis; saiba mais Priorizar nos meus resultados Google

Nesta semana, o horário de exibição da novela das nove da Globo Quem Ama Cuida vai passar por algumas alterações. Devido ao início das entrevistas com os candidatos à Presidência da República, que acontecerão diariamente após o Jornal Nacional, o folhetim vai ao ar mais tarde até 1º de outubro. Apenas na quarta-feira, 26, a trama será exibida mais cedo, para dar espaço à transmissão dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h30.

Essa será a primeira vez que as sabatinas com os presidenciáveis farão parte de um programa separado do principal telejornal da emissora, com César Tralli e Renata Vasconcellos no comando das entrevistas. Enquanto isso, Hélter Duarte e Ana Paula Araújo ficam responsáveis por apresentar o JN.

Já na quarta-feira, a Globo irá transmitir a partida entre Vasco e Vitória na Copa do Brasil, que também afetará a grade de A Nobreza do Amor e Por Você, que vão ao ar mais cedo, às 17h55 e 19h, respectivamente. Na sexta-feira, 28, o início do horário político irá adiar o horário da trama estrelada por Letícia Colin para 22h15. Confira os horários de Quem Ama Cuida nesta semana: 

Siga

Segunda-feira, 24

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21h05 – Entrevista com Romeu Zema (Novo)
21h50 – Quem Ama Cuida

Terça-feira, 25

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21h05 – Entrevista com Ronaldo Caiado (PSD)
21h50 – Quem Ama Cuida

Quarta-feira, 26

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20h10 – Entrevista com Renan Santos (Missão)
20h55 – Quem Ama Cuida

Quinta-feira, 27 

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21h05 – Entrevista com Lula (PT)
21h50 – Quem Ama Cuida

Sexta-feira, 28

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21h30 – Entrevista com Flávio Bolsonaro (PL)
22h15 – Quem Ama Cuida

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TAGS:
A Nobreza do Amor
Globo
Novelas
Quem Ama Cuida
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