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Cultura

Honda de Ayrton Senna vai a leilão em Londres por 5,6 milhões de reais

Modelo de 1991 ficou conhecido por uma fotografia em que o tricampeão aparece lavando o veículo

Por Ana Rita Fernandes 20 out 2026, 15h33
Ayrton Senna -
Ayrton Senna no pódio do Grande Prêmio da Espanha (1/10/1989) (Jean-Loup GAUTREAU and Pascal PAVANI/AFP)
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Honda de Ayrton Senna vai a leilão em Londres por 5,6 milhões de reais Priorize VEJA no Google

A imagem de Ayrton Senna lavando um Honda vermelho com uma mangueira se tornou uma das fotografias curiosas que ajudam a humanizar a figura do tricampeão de Fórmula 1. Conhecido pela intensidade nas pistas, o piloto também protagonizou cenas cotidianas que atravessaram gerações de fãs. Agora, o automóvel que aparece no registro será leiloado em Londres, no dia 31 de outubro, com valor estimado de até 5,6 milhões de reais.

Ayrton Senna agachado, sorrindo, lavando um carro esportivo vermelho com uma mangueira verde, jatos de água espirram na lateral do veículo
Ayrton Senna lavando o Honda NSX vermelho que será leiloado em Londres por até R$ 5,6 milhões. (Norio Koike/ RM Sothebys/Reprodução)

A foto remete ao período em que Senna viveu em Portugal e à relação próxima que manteve com a Honda ao longo da carreira. O brasileiro também colaborou no desenvolvimento do modelo, lançado em 1991, ao apontar ajustes necessários durante os testes.

Após a morte do piloto, em 1994, o veículo passou por diferentes proprietários e continuou em circulação por anos. Em 2019, esteve em Ímola, na Itália, durante as homenagens pelos 25 anos do acidente que matou Senna. Atualmente, acumula mais de 633 mil quilômetros rodados.

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O leilão será realizado pela RM Sotheby’s durante o The London Auction, no hotel The Peninsula. O lance inicial estimado não foi divulgado, mas a expectativa é que o exemplar alcance entre 500 mil e 800 mil libras — equivalente a aproximadamente 3,5 milhões a 5,6 milhões de reais.

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