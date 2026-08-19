Homenagem com IA a Laura Cardoso e Glória Menezes coloca a Globo na berlinda

Com a morte de Glória Menezes e Laura Cardoso nos últimos dias, a Globo organizou uma homenagem às veteranas no Mais Você desta quarta-feira, 19 — mas a iniciativa rapidamente virou assunto nas redes sociais devido ao uso de inteligência artificial para representar as atrizes.

A imagem criada por IA rendeu uma série de criticasse na internet. “Imagina ter no seu elenco duas das maiores atrizes da televisão brasileira e limitar as duas a uma homenagem feita por IA […] Elas mereciam bem mais, e isso só prova que eram grandes demais pro padrão globo atual de qualidade”, reclamou um perfil no X.

“Eu teria vergonha de exibir isso, a intenção de homenagear foi boa mesmo mas, pelo amor de Deus, que usassem fotos reais das atrizes, a IA fazendo um serviço porco desses. Eu que cresci vendo a produção da Globo fazendo os melhores mosaicos fico triste demais vendo essa decadência de IA”, escreveu outro.

Houve até quem tenha visto outra pessoa nos retratos, comparando a imagem de Glória à da a atriz Fafy Siqueira. “Muito legal a arte da Laura Cardoso abraçando a Fafy”, ironizou um terceiro usuário da rede.

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