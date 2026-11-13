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Cultura

Homenagem a deputada do PL revolta artistas e mobiliza abaixo-assinado

Escolha de Eduarda Campopiano para receber medalha que leva o nome de Chiquinha Gonzaga gerou reação nas redes

Por Ana Rita Fernandes 13 nov 2026, 15h12
Jovem mulher de cabelos castanhos e óculos claros sorri, com o punho cerrado, em meio a uma multidão em manifestação. Ela veste camiseta preta com bottons de candidatos e a palavra FORA em vermelho.
Eduarda Campopiano -  (Reprodução/Twitter)
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A homenagem à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL-SP) com a Medalha Chiquinha Gonzaga, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, provocou uma mobilização de artistas contra a decisão.

A cantora Fernanda Abreu foi uma das primeiras a se manifestar publicamente contra a homenagem e divulgou um abaixo-assinado para contestar a escolha. “Não podemos permitir essa aberração”, escreveu, ao pedir que o público se mobilizasse. A manifestação ganhou adesões, entre elas a da poeta e atriz Elisa Lucinda, que comentou a publicação da cantora: “Ela tem que limpar o chão que a Chiquinha passa”.

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O motivo da reação são as declarações de Campopiano sobre o feminismo e os direitos das mulheres. Em outubro, durante a participação em um podcast, a parlamentar que se diz a “maior inimiga das feministas de São Paulo” afirmou que “nenhuma mulher morre por ser mulher”, ao questionar a existência do crime de feminicídio. Ela também já defendeu que “um homem que não sabe ser agressivo quando precisa não é um grande exemplo de homem”. 

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Também se posicionaram contra a decisão os músicos Ed Motta e Sandra Sá, as atrizes Patrícia Pillar, Lúcia Veríssimo, Elizabeth Savalla, Maria Padilha, Betty Gofman e Louise Cardoso, as apresentadoras Eliana e Astrid Fontenelle. “Chiquinha Gonzaga não merece essa humilhação de ter seu nome associado a gente que a odeia ou nem sabe que ela existe”, afirmou a escritora e artista visual Márcia Tiburi

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Além das manifestações nas redes sociais, a contestação chegou a uma petição on-line organizada pela advogada Jessica Acocella que questionava a compatibilidade entre as posições públicas da deputada e o legado da artista que dá nome à medalha. “Conceder essa medalha a alguém que se posiciona publicamente como ‘inimiga das feministas’ é uma ofensa à memória de Chiquinha e ao legado que ela deixou”, afirma um trecho do texto.

A Câmara Municipal aprovou a homenagem na terça-feira, 10. A proposta foi apresentada pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos do PL, e Leniel Borel, do PP. Na justificativa, os parlamentares disseram que a concessão reconhece a trajetória pública de Campopiano, sua atuação política e sua contribuição para a representatividade feminina nos espaços de decisão.

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Criada para reconhecer mulheres com atuação em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais, a Medalha Chiquinha Gonzaga leva o nome de uma das figuras mais importantes da música brasileira. Compositora de Ó Abre Alas, marchinha lançada em 1899 e ainda presente no Carnaval, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) rompeu convenções sociais de sua época. Pianista, compositora e maestrina, foi a primeira mulher a reger uma orquestra popular no Brasil e uma das pioneiras do choro ao piano.

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