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Cultura

Homem mascarado beija jovens em estande de editora da Bienal do Livro

Organização do evento notificou empresa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h34 | Atualizado em 10 set 2026, 14h13
Uma pessoa de cabelos longos e escuros beija outra usando uma máscara branca do Ghostface, com capuz preto e luvas pretas, em um ambiente interno com prateleiras ao fundo
Homem mascarado beija jovens em estande da Bienal do Livro de São Paulo (X/Reprodução)
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Homem mascarado beija jovens em estande de editora da Bienal do Livro Priorizar nos meus resultados Google

A polêmica envolvendo um homem mascarado que beijou jovens durante a Bienal do Livro de São Paulo levou a organização do evento a notificar a editora responsável pelo estande. O episódio aconteceu entre sexta-feira, 4, e domingo, 6, e ganhou repercussão nas redes sociais após vídeos mostrarem o rapaz caracterizado como Ghostface, personagem da franquia Pânico, em interações de teor sexual com visitantes.

A Bienal afirmou que a ação não fazia parte da programação oficial e não havia sido autorizada pela organização. Em comunicado, reforçou que não compactua com “condutas ou ações inadequadas” e que preza por um ambiente seguro e respeitoso para o público.

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A Editora Fruto Proibido, especializada em dark romance, também se manifestou. Segundo a empresa, o homem não foi contratado, convidado ou autorizado pela editora e teria aparecido espontaneamente no espaço. A casa afirmou ainda que pretende adotar critérios mais rigorosos para interações e gravações em seus estandes.

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“Esclarecemos que a Fruto Proibido não contratou, convidou ou solicitou a presença dessa pessoa. Até aquele momento, não conhecíamos sua identidade nem tínhamos conhecimento sobre situações relacionadas à pessoa por trás da máscara. Sua passagem pelo estande aconteceu de forma espontânea e foi inicialmente recebida pela equipe e pelo público como um momento de descontração. Foram feitos fotos, vídeos e conteúdos, assim como aconteceu com outros visitantes. As poses e interações registradas ocorreram a pedido e com a participação das próprias pessoas que se aproximaram para tirar fotos”, informou a nota.

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