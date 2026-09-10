Homem mascarado beija jovens em estande de editora da Bienal do Livro

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A Bienal do Livro de São Paulo enfrentou polêmica após vídeos mostrarem um homem mascarado de Ghostface beijando jovens. A organização do evento notificou a editora responsável, que se defendeu, afirmando que o indivíduo não foi contratado e apareceu espontaneamente. O caso repercutiu nas redes sociais, levantando debates sobre condutas em eventos públicos.

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A polêmica envolvendo um homem mascarado que beijou jovens durante a Bienal do Livro de São Paulo levou a organização do evento a notificar a editora responsável pelo estande. O episódio aconteceu entre sexta-feira, 4, e domingo, 6, e ganhou repercussão nas redes sociais após vídeos mostrarem o rapaz caracterizado como Ghostface, personagem da franquia Pânico, em interações de teor sexual com visitantes.

A Bienal afirmou que a ação não fazia parte da programação oficial e não havia sido autorizada pela organização. Em comunicado, reforçou que não compactua com “condutas ou ações inadequadas” e que preza por um ambiente seguro e respeitoso para o público.

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A Editora Fruto Proibido, especializada em dark romance, também se manifestou. Segundo a empresa, o homem não foi contratado, convidado ou autorizado pela editora e teria aparecido espontaneamente no espaço. A casa afirmou ainda que pretende adotar critérios mais rigorosos para interações e gravações em seus estandes.

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“Esclarecemos que a Fruto Proibido não contratou, convidou ou solicitou a presença dessa pessoa. Até aquele momento, não conhecíamos sua identidade nem tínhamos conhecimento sobre situações relacionadas à pessoa por trás da máscara. Sua passagem pelo estande aconteceu de forma espontânea e foi inicialmente recebida pela equipe e pelo público como um momento de descontração. Foram feitos fotos, vídeos e conteúdos, assim como aconteceu com outros visitantes. As poses e interações registradas ocorreram a pedido e com a participação das próprias pessoas que se aproximaram para tirar fotos”, informou a nota.