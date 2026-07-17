Homem invade estúdio de TV e faz ataques racistas a apresentador

Um homem foi preso após invadir o estúdio do programa Today, da NBC, em Nova York (EUA), e abordar o apresentador Craig Melvin com insultos racistas. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 16, e mobilizou a equipe de segurança da emissora.

Segundo as autoridades, o homem identificado como Andrew Truelove conseguiu passar pela segurança e procurava o meteorologista Al Roker quando se aproximou de Melvin. O próprio jornalista alertou os seguranças, que contiveram o invasor sem que houvesse confronto ou feridos, informou a NBC News.

“O sujeito se aproximou do âncora Craig Melvin, que alertou a segurança. O indivíduo foi detido e levado sob custódia pelos policiais sem outros incidentes. Não houve altercação e ninguém saiu ferido”, disse o texto do comunicado da emissora.

Truelove foi acusado de invasão de propriedade, ameaças enquadradas como crime de ódio e assédio. Ele permanece sob custódia e deverá passar por audiência, enquanto a polícia de Nova York segue investigando o caso.

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Após o episódio, Craig Melvin usou as redes sociais para tranquilizar os espectadores. “Recebi mensagens de muitos de vocês nas últimas horas. Estou bem”, escreveu o apresentador, garantindo o retorno ao programa: “Estou ansioso para ver vocês amanhã de manhã no Today”.

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