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Cultura

Homem invade estúdio de TV e faz ataques racistas a apresentador

Episódio aconteceu na quinta-feira, 16

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 10h01 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h01
Quatro apresentadores, dois homens brancos e dois homens e uma mulher negros, sentados em uma bancada de vidro em um estúdio de TV. O homem à esquerda veste terno xadrez azul claro e gravata azul escura. A mulher ao centro veste vestido branco. O homem ao lado dela veste terno xadrez azul escuro e gravata azul clara. O homem à direita veste terno xadrez verde-oliva e gravata verde-limão. Todos olham para frente com expressões sérias. Ao fundo, o logo TODAY e bandeiras de países.
Estúdio do programa 'Today', nos Estados Unidos (NBC/Reprodução)
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Um homem foi preso após invadir o estúdio do programa Today, da NBC, em Nova York (EUA), e abordar o apresentador Craig Melvin com insultos racistas. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 16, e mobilizou a equipe de segurança da emissora.

Segundo as autoridades, o homem identificado como Andrew Truelove conseguiu passar pela segurança e procurava o meteorologista Al Roker quando se aproximou de Melvin. O próprio jornalista alertou os seguranças, que contiveram o invasor sem que houvesse confronto ou feridos, informou a NBC News.

“O sujeito se aproximou do âncora Craig Melvin, que alertou a segurança. O indivíduo foi detido e levado sob custódia pelos policiais sem outros incidentes. Não houve altercação e ninguém saiu ferido”, disse o texto do comunicado da emissora.

Truelove foi acusado de invasão de propriedade, ameaças enquadradas como crime de ódio e assédio. Ele permanece sob custódia e deverá passar por audiência, enquanto a polícia de Nova York segue investigando o caso.

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Após o episódio, Craig Melvin usou as redes sociais para tranquilizar os espectadores. “Recebi mensagens de muitos de vocês nas últimas horas. Estou bem”, escreveu o apresentador, garantindo o retorno ao programa: “Estou ansioso para ver vocês amanhã de manhã no Today”.

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