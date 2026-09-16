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Cultura

Homem-Aranha: Um Novo Dia ultrapassa Star Wars e vira maior bilheteria da história dos EUA

Longa estrelado por Tom Holland ultrapassou US$ 936 milhões e assumiu o posto de maior bilheteria da história no mercado americano

Por Pedro Godoy 16 set 2026, 16h03 | Atualizado em 16 set 2026, 16h03
Close-up do rosto do Homem-Aranha com reflexos nos olhos. No olho esquerdo, a atriz Zendaya como MJ, com expressão séria, e ao fundo, uma cidade com o sol se pondo. No olho direito, um reflexo da cidade
 (Sony Pictures/Reprodução)
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Homem-Aranha: Um Novo Dia ultrapassa Star Wars e vira maior bilheteria da história dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Mais um recorde histórico para Homem-Aranha: Um Novo Dia. O novo filme da Sony e da Marvel, estrelado por Tom Holland, ultrapassou oficialmente a bilheteria de Star Wars: O Despertar da Força e assumiu o posto de maior arrecadação da história nos Estados Unidos. O longa já soma cerca de US$ 936,8 milhões após 47 dias em cartaz, superando os US$ 936 milhões registrados pelo filme de 2015.

O título da franquia Star Wars permaneceu na liderança por mais de uma década. Agora, Homem-Aranha 4 acumula US$ 936,773 milhões (cerca de R$ 4,825 bilhões) em aproximadamente 47 dias nos cinemas.

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A imprensa internacional chegou a especular sobre a possibilidade de o longa alcançar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria. No entanto, a expectativa foi descartada pela maioria dos especialistas, já que não há previsão de um relançamento pela Marvel, e o filme deve deixar as telonas e chegar ao streaming nas próximas semanas.

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Na primeira semana em cartaz, a bilheteria doméstica — referente aos Estados Unidos — já havia ultrapassado US$ 550 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), superando o recorde de Vingadores: Ultimato no mesmo período.

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Tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Homem-Aranha: Um Novo Dia marca a quarta participação de Tom Holland como o Amigão da Vizinhança, consolidando o ator como quem mais interpretou o herói em filmes solo. Zendaya também retorna ao papel de MJ, o grande amor da vida de Peter Parker.

A direção ficou por conta de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis). O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, dupla responsável por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

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